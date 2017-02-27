На Тернопільщині лелека всю зиму чекає кохану. ВІДЕО
26/02/2017 0
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Бузько Артур уже четвертий рік квартирує на обійсті сільського ветеринара на Тернопільщині.
Йому минулої весни господар облаштував гніздо на хаті, а він туди привів подругу. Усе літо жили разом, а коли прийшла пора у вирій летіти, не порозумілися. Він захотів залишитися у комфорті, вона виявилася птахою вільною.
Детальніше – в сюжеті ТСН.
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