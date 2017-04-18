На Тернопільщині ледь не загинули двоє дітей

18/04/2017 Розмір тексту:

16 квітня о 15:43 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Мушкатівка Борщівського району Тернопільської області.

На місце події оперативно направили черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 5-ти чоловік.

По прибуттю на місце встановили, що пожежа виникла у кімнаті житлового будинку, а орієнтовна площа її становила 8 м.кв. Вогнеборці проклали рукавні лінії та розпочали ліквідацію пожежі. Завдяки оперативним та професійним діям фахівців Служби порятунку уже о 16:06 пожежу локалізували, о 16:21 – повністю ліквідували.

Неабияку сміливість та героїзм при пожежі проявив 9-ти річний син власниці будинку. Малюк, поборовши свій страх, вивів із задимленого приміщення братика та сестричку, та повідомив про подію дорослих, які перебували на той час у літній кухні.