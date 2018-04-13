На Тернопільщині ледь не згоріло чотири гектари лісу

13/04/2018 Розмір тексту:

Пожежа сталася у Монастириськах.

12 квітня увечері, близько 21-ї години, у райцентрі загорілася суха трава. Вогонь охопив близько гектара площі.

Загорання ліквідував черговий караул пожежно-рятувальної частини.

Від вогню врятовано лісові насадження площею чотири гектари.

Загалом за останню добу в області зафіксували 12 пожеж в екосистемах, повідомляють в Управлінні ДСНС.

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