На Тернопільщині ледь не згоріло чотири гектари лісу
Пожежа сталася у Монастириськах.
12 квітня увечері, близько 21-ї години, у райцентрі загорілася суха трава. Вогонь охопив близько гектара площі.
Загорання ліквідував черговий караул пожежно-рятувальної частини.
Від вогню врятовано лісові насадження площею чотири гектари.
Загалом за останню добу в області зафіксували 12 пожеж в екосистемах, повідомляють в Управлінні ДСНС.
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