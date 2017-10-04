На Тернопільщині ледь не згоріло 30 тонн соняшнику. ФОТО

04/10/2017 0
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2 жовтня вранці до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу на території приватного підприємства у місті Ланівці.

На місце виклику оперативно направили черговий караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік.

По прибуттю на місце встановили, що горить зерносушильна установка.

Рятувальники проклали магістральні лінії та розпочали гасіння пожежі. Завдяки професійним та організованим діям бійців Служби порятунку уже о 07:47 загорання локалізували, а о 09:04 – повністю ліквідували. Від вогню врятовано 30 тон насіння соняшника, металічний каркас та сушку, а також бункери для зберігання твердих речовин, повідомляють у ДСНС.

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