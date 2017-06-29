На Тернопільщині ледь не згоріло 20 гектарів лісу

29/06/2017 Розмір тексту:

28 квітня опівдні в селі Мильно Зборівського району виникла пожежа сухої трави та самосівів сосни на відкритій території.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, вогнем знищено суху траву та самосіви сосни на площі близько 3 га.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-17 Управління, під час гасіння врятовано лісовий масив площею 20 га.

Причина виникнення пожежі встановлюється.