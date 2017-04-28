На Тернопільщині ледь не згоріло 20 гектарів лісу

28/04/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

27 квітня поблизу Бережан в урочищі Сторожисько виникла пожежа сухої трави та самосіву лісових насаджень поблизу лісового масиву.

Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву та самосіви лісових насаджень на площі 5 га, повідомляють в управлінні ДСНС.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління. Під час гасіння врятовано лісовий масив, площею 20 га.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Ви вже посадили картоплю?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,277 / 9.61m