На Тернопільщині ледь не згоріло 20 гектарів лісу

28/04/2017 Розмір тексту:

27 квітня поблизу Бережан в урочищі Сторожисько виникла пожежа сухої трави та самосіву лісових насаджень поблизу лісового масиву.

Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву та самосіви лісових насаджень на площі 5 га, повідомляють в управлінні ДСНС.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління. Під час гасіння врятовано лісовий масив, площею 20 га.