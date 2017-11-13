На Тернопільщині ледь не згоріло 20 гектарів кукурудзи
13/11/2017 0
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12 листопада о 01:32 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Розтоки Кременецького району.
На місце події направили черговий караул 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї ДПРЧ Управління у складі 3-ох чоловік.
По прибуттю встановили, що загорання виникло у господарській недіючій будівлі, орієнтовна площа пожежі – 9 м.кв.
Завдяки організованим діям бійців Служби порятунку уже о 02:11 загорання локалізували, а о 02:37 –повністю ліквідували.
Від вогню врятовано поле кукурудзи, площею 20 га, яке знаходилося поблизу, повідомляють у ДСНС.
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