На Тернопільщині ледь не згоріла вантажівка через… куртку. ФОТО

16/12/2017 0
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Вранці 15 грудня, поблизу села Озерна, патрульні поліцейські помітили на узбіччі КамАЗ з якого йшов дим. Інспектори зупинилися і підійшли до вантажівки.

«У КаМАЗі почала горіти куртка на моторі, її поставив водій заздалегідь, щоб зменшити вібрацію. Ми допомогли підняти кузов автомобіля і за допомогою службового вогнегасника загасили полум’я. Ще б якихось 15 хвилин і зайнялася б кабіна, тоді ми вже не змогли допомогти, а так все обійшлося…», – розповідає патрульний Ярослав Гоменюк.

Водій подякував патрульним за допомогу, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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