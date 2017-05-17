На Тернопільщині ледь не вибухнув автомобіль: до вихлопної труби прикріпили снаряд. ФОТО

17/05/2017 Розмір тексту:

«Снаряд прикріплений до мого авта » саме таке повідомлення надійшло до правоохоронців Борщівського відділення поліції від мешканця села Устя.

Як розповів 36-річний чоловік, у його власності знаходиться вантажівка марки «ГАЗ-53». Ввечері 15 травня, молодик вирішив подивитись до автівки та почав щось лагодити.

У ході огляду житель Борщівського району помітив предмет схожий на снаряд, прикріплений дротом до вихлопної труби автомобіля. Про знахідку одразу повідомив правоохоронців.

На місце події оперативно прибули місцеві правоохоронці та вибухотехніки. За словами головного спеціаліста – вибухотехніка ВТВ Головного управління Нацполіції Віталія Ярушенка, виявлений снаряд – часів Другої світової війни 37 мм, виробництва Німеччини. Боєприпас був цілком боєздатним, та міг призвести до фатальних наслідків.

Снаряд вилучили та знешкодили у безпечному місці.

Працівник поліції не виключають той факт, що чоловіка хотіли підірвати навмисне через конфлікт.

Нагадаємо, 14 квітня чоловік з ножовим пораненням грудної клітки потрапив до районної лікарні. Отримані травми потерпілий отримав у ході сварки з колишнім чоловіком своєї співмешканки.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування відповідно до частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.