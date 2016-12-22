На Тернопільщині латають дороги, які вже ремонтували влітку

22/12/2016 Розмір тексту:

У Тернопільській області в авральному порядку почали здійснювати ямковий ремонт доріг.

Сьогодні, 22 грудня на замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області відновлено роботи з ліквідації аварійної ямковості, повідомляє сайт Терноград.

Наразі, працює 14 бригад ДП «Тернопільський Облаватодор» та ТзОВ «ТехноБудЦенрт» у Збаразькому, Лановецькому, Підволочиському, Теребовлянському, Чортківському, Шумському, Тернопільському, Кременецькому, Зборівському районах.

Дороги, де сьогодні можна побачити шляховиків: Тернопіль-Ланівці, Тернопіль-Скалат-Жванець, Галич-Сатанів, Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів, Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, Львів-Тернопіль.

Причому, на автошляхах, які ремонтують сьогодні, влітку здійснювався поточний ремонт.