На Тернопільщині “Ладу” викинуло з дороги. Загинув водій. ФОТО

28/12/2016 0
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У аварії неподалік села Козаччина Борщівського району загинув водій автомобіля «ВАЗ-21063», 1947 року народження. Автопригода трапилася 27 грудня близько 8:40 на автодорозі «Тернопіль-Скалат-Гусятин-Борщів-Жванець».

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, чоловік, керуючи легківкою, не впорався з керуванням, транспорт занесло і викинуло на праве узбіччя. Водій від отриманих травм загинув на місці ДТП.

Триває слідство відповідно до статті 286 частина 2 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть.

 

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