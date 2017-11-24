На Тернопільщині Кубів з’ясовував якість ремонту доріг у… водіїв на заправці

24/11/2017 Розмір тексту:

Перебуваючи у робочій поїздці у Тернопільській області Перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів оглянув стан ремонту однієї з основних магістралей області – Н-02 Тернопіль-Львів.

Принагідно з головою Тернопільської ОДА Степаном Барною він заїхав на місцеву заправку, щоб у знайомій компанії та атмосфері, адже Степан Кубів родом з Тернопільщини, випити кави та поспілкуватися з працівниками заправки та водіями.

У них він також запитав, як вони оцінюють стан будівництва та ремонту доріг області загалом та траси Тернопіль-Львів зокрема, й проінформував, що Уряд в наступному році також продовжить стратегію капітального ремонту доріг країни. Значну суму коштів виділять і на дороги Тернопільщини.