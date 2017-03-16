На Тернопільщині “косять” від армії більше 20 тисяч юнаків

16/03/2017 Розмір тексту:

Президент України Петро Порошенко визначив терміни проведення в поточному році чергових призовів громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби.

Реалізація даного указу забезпечить своєчасне виконання завдань, пов’язаних з підготовкою та проведенням зазначених заходів. Так вважає т. в. о. військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату Олександр Скумбрій.

– Від 24 лютого Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу в 2017 році». Згідно з цим документом визначено порядок звільнення військовослужбовців, які прослужили встановлені терміни та знаходяться зараз у військових частинах, та коли вони будуть звільнятися. Пунктом третім указу також визначено порядок призову на строкову військову службу в цьому році. Зокрема, призиватимуть на службу придатних за станом здоров’я, яким до дня відправки у військові часники виповнилось 20 років та старших осіб, які не досягнули 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку, – розповів Олександр Скумбрій.

Призов триватиме весною (квітень-травень) та восени (жовтень-листопад).

Крім того, Президент України своїм указом доручив Кабінету Міністрів визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у поточному році.

– Законом визначено також, що на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни чоловічної статі, яким до дня відправки виповнилося 18 років. Що це означає? Громадяни віком від 18 до 27 років повинні з’явитися з 1 березня за вимогою військових комісарів до військкоматів за місцем проживання. Однак відправка до війська здійснюватиметься для тих, кому виповнилося 20 років. Призовники, яким надійшла повістка, зобов’язані прибути до військкоматів. Якщо повістка не надійшла, громадяни повинні самостійно з’явитися в 10-денний термін з моменту початку призову. В разі неявки призовник несе за це відповідальність, – наголошує пан Скумбрій.

Поважною причиною не прийти у військкомати у визначені строки вважаються перешкоди стихійного характеру, хвороба, смерть близького родича. Всі інше причини неявки можуть потягнути за собою штраф або ж навіть і позбавлення волі.

– Від призову на строкову службу в мирний час звільняються громадяни, які були визнані непридатними за станом здоров’я, які до дня відправки досягнули 27-річного віку, виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів, батько або мати, рідний брат чи сестра яких загинули, померли, або стали інвалідами під час проходження військової служби і т.д., – пояснює пан Олександр.

Між іншим, призовникам надається матеріальна допомога, зокрема під час призову, а це – дві мінімальні зарплатні, під час звільнення – один оклад. Попри відносно чіткий механізм проведення призову, труднощі все-таки існують.

– Ми з’ясовуємо місце проживання призовників, які не з’явилися за викликом. Таких осіб минулого року було понад 20 тисяч на Тернопільщині, – повідомив О. Скумбрій.

Проте у військкоматі переконують, що тікати від чоловіків у формі – завідома хибний шлях.

– Юнаки, які не отримали повістки, зобов’язані з’явитися у військкомати самостійно. У разі неявки відповідні списки передаються правоохоронцям для надання правової оцінки. Бо в нас люблять говорити, мовляв, повістка не прийшла, значить, нічого не знаю, – наголосив військовий комісар Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату, підполковник Микола Бойко.

До слова, згідно з указом, із ЗСУ та інших військових формувань, ДССТ (Державної спеціальної служби транспорту) військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та вислужили встановлені терміни строкової військової служби, будуть звільнені в запас у травні – червні та у жовтні – листопаді 2017 року.

Джерело: Тижневик “Номер один”