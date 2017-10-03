На Тернопільщині колишні поліцейські організували підпільну гуральню

03/10/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, або збут підроблених марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) КК України стосовно організованої групи осіб.

Розслідуванням встановлено, що організована група із 4 осіб, 3 з яких працювали в Борщівському відділенні поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, впродовж травня-листопада 2016 року спільно з місцевими підприємцями реалізовували мешканцям області незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного збору.

Під час санкціонованих обшуків у помешканнях вищевказаних осіб виявлено та вилучено контрафактної алкогольної продукції понад 500 літрів та спирту в кількості 88 декалітрів.

Слідство завершено, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.