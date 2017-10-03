На Тернопільщині колишні поліцейські організували підпільну гуральню

03/10/2017 0
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Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні  за  ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, або збут підроблених марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) КК України  стосовно організованої групи осіб.

Розслідуванням встановлено, що організована група із 4 осіб, 3 з яких працювали в Борщівському відділенні поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області,  впродовж  травня-листопада     2016 року  спільно з місцевими підприємцями реалізовували мешканцям області незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного збору.

Під час  санкціонованих обшуків у помешканнях вищевказаних осіб  виявлено та вилучено контрафактної алкогольної продукції понад 500 літрів та спирту в кількості 88 декалітрів.

Слідство завершено, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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