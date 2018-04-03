На Тернопільщині керівник фірми привласнив гроші, які мали піти на ремонт будинку культури

03/04/2018 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з приватних підприємств області.

Розслідуванням встановлено, що у вересні 2016 року комунальне підприємство області, на підставі проведеного конкурсу, уклало тристоронній договір на виконання робіт по реконструкції будинку культури на Чортківщині, у зв’язку з ліквідацією аварійного стану глядацького залу будівлі. Відповідно до умов даного договору, приватне підприємство області зобов’язувалося виконати певний комплекс будівельних робіт, за виконання яких йому в кінці 2016 року були перераховані кошти державного бюджету. Однак керівник приватної фірми, шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей, не виконавши запланованого, привласнив кошти державного бюджету на загальну суму понад 71 тис. грн. Станом на сьогодні частина робіт ще не закінчена, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.366 КК України та ч.2 ст.191 КК України (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) завершено.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає до 5 років позбавлення волі.