На Тернопільщині кавказці обкрадають автомобілі. ФОТО

04/09/2017 Розмір тексту:

Три факти крадіжок з транспортних засобів задокументували поліцейські Тернопільщини за минулі вихідні. У їх скоєнні працівники поліції обґрунтовно підозрюють трьох іноземних гастролерів кавказької національності.

Автозлодії, розбивши вікна в іномарках, викрали з салону сумки та цінні речі. Дві крадіжки скоєно в обласному центрі, одна – в Кременці на паркувальному майданчику.

Авто, на якому ймовірно пересуваються зловмисники зафіксували камери відеоспостереження.

Правоохоронці звертаються до мешканців Тернопільщини: якщо ви помітили такий автомобіль у своєму населеному пункті, негайно телефонуйте 102.

Також повідомляйте про всіх підозрілих іноземних осіб, які з’являються у вашому районі. Не будьте байдужими – за найменшої підозри щодо сторонніх, яких ви помітили біля будинку, квартири, на паркувальних майданчиках поблизу торгових центрів повідомляйте дільничного інспектора, патрульних або телефонуйте до чергової частини. Намагайтеся запам’ятати прикмети підозрілих осіб.

Обов’язково повідомляйте дільничного інспектора поліції, чергову про приїзд у село «чужих» автомобілів, особливо коли пасажири – особи кавказької національності. Обов’язково запишіть номерні знаки транспортних засобів, занотуйте якісь прикмети непроханих гостей, щоб у разі потреби повідомити правоохоронцям, наголошують у відділі комунікації НП Тернопільської області.