На Тернопільщині “кандидат” підпільно розливав соляру. ФОТО

31/01/2017 Розмір тексту:

У ході проведення операції «Акциз-2017» співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області встановлено факт незаконної реалізації дизпалива.

З метою здійснення протиправної діяльності на території, яка належить одному із суб’єктів господарювання, встановлено ємкість місткістю 50 кубічних метрів та паливно-роздавальну колонку, з’єднані між собою комунікаціями.

Реалізація дизпалива здійснювалась за готівкові кошти без застосування реєстратора розрахункових операцій та без будь-яких документів, що засвідчують походження пального, виробника та якість.

Дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання устаткування для зберігання та реалізації пального відсутні.

При проведенні санкціонованого обшуку вилучено 17 тис. літрів дизельного палива вартістю 391 тис. грн, а також обладнання АЗС. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 560 тис. гривень

За даним фактом триває досудове розслідування, повідомляють в ГУ ДФС.