На Тернопільщині “КамАЗ” протаранив “євробляху”. ФОТО

28/09/2018 Розмір тексту:

На автодорозі Збараж-Мусорівці, а саме в селі Малий Глубочок, не розминулося два автомобілі – КамАЗ та Renault Laguna. Легківка на польській реєстрації.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій вантажівки, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги Renault.

В результаті удару іномарка опинилася під колесами “КамАЗа”. До лікарні з тілесними ушкодженнями потрапило троє пасажирів з легкового транспортного засобу. Як повідомили у поліції, усі – жителі Збаразького району.

У потерпілих травми різного ступеня важкості. Двох чоловіків після надання меддопомоги відпустили додому, третього госпіталізували в нейрохірургічне відділення з відкритим переломом лобної кістки голови.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкогольного та наркотичного сп’яніння. Триває слідство відповідно до статті 285 ККУ.