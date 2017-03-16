На Тернопільщині є аж шість офіційних мільйонерів

16/03/2017 Розмір тексту:

Шестеро мільйонерів є на Тернопільщині. Свої статки вони відобразили у деклараціях про майновий стан і доходи. Це дані станом на 13 березня 2017 року. Про це під час брифінгу розповів Володимир Гузенков, заступник начальника Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції.

– У нас є шість громадян, які задекларували доходи більше одного мільйона гривень, – зазначив Володимир Гузенков. – Загальна сума задекларованих ними доходів становить 13 мільйонів гривень. Відповідно, з цієї суми нарахований податок на доходи фізичних осіб у розмірі 101 тисяча гривень і військовий збір – 30 тисяч гривень. Люди отримали ці доходи від продажу рухомого і нерухомого майна, інших доходів. Один мільйонер задекларував дохід у вигляді отриманої спадщини на суму більше мільйона гривень. Минулого року на цей час було подано сім декларацій із доходами понад один мільйон гривень.

Володимир Гузенков також нагадав, що подати відомості у податкову інспекцію про доходи отримані у 2016 році необхідно до 1 травня 2017 року. Обов’язково це мають зробити громадяни, які отримали доходи від продажу рухомого і нерухомого майна, отримані у вигляді спадщини від членів сім’ї другого ступеня споріднення, іноземні доходи, доходи у вигляді додаткового блага, і доходи, при виплаті яких не було сплачено податку.

Подати декларацію також можуть люди, які мають право на податкову знижку. Це ті, хто платить за навчання, за іпотечні кредити, сплачує довгострокові договори страхування життя або переобладнали автомобіль на скраплений газ. Для цієї категорії громадян термін подачі декларації – до 31 грудня 2017 року.

Станом на 13 березня до Тернопільської ОДПІ надійшло 1224 декларації про доходи за 2016 рік. Із них – 821 декларація тих, хто має право на податкову знижку і 403 декларації тих, хто зобов’язаний задекларувати отримані доходи. Останні задекларували доходів на суму 54 мільйони гривень. Із цієї суми нараховано 1,6 мільйонів податку та 438 тисяч військового збору. А тим, хто має право на податкову знижку повернуть податок на доходи у розмірі 1,2 мільйони гривень.