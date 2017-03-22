На Тернопільщині іномарка збила 16-річну дівчину

22/03/2017 0
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В травматологічне відділення Підволочиської лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом, закритою травмою грудної клітки та закритим переломом лівої ключиці потрапила шістнадцятирічна жителька Хмельниччини. Травми дівчина отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 21 березня.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілу близько 16:20 збив автомобіль марки “Renault Scenic”.

За попередньою інформацією, водій авто рухався вулицею Д.Галицького в селищі Підволочиськ, коли на проїжджу частину вийшла дівчина. Вона почала переходити дорогу за межами пішохідного переходу і як результат – потрапила під колеса іномарки.

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