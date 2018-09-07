На Тернопільщині ініціюють відзначення 75-их роковин депортації українців з автохтонних земель на всеукраїнському рівні. ВІДЕО

07/09/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині виступили з ініціативою звернутися до Президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради України Андрія Парубія та Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо необхідності проголошення на загальнодержавному рівні у 2019 році Року пам’яті депортованих українців з етнічних земель. Наступного року якраз минає 75 років з того часу.

Відповідне звернення підписали сьогодні, 7 вересня, в обладрежадміністрації Степан Барна спільно з головою ТОО Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександром Венгриновичем, головою обласного суспільно-культурного товариства «Надсяння» Василем Мосулою та заступником голови Тернопільського товариства «Бойківщина» Марією Мацук.

«Головна ідея – довести про те, що ми маємо історичну пам’ять, що ми країна, яка не забуває своїх героїв як тодішніх, так і сучасності. Для мене важливо, як для того, в кого коріння з Лемківщини з села Завадка-Романівська, щоб ми шанували пам’ять людей, котрі віддали свої життя за те, щоб ми мали Україну», – наголосив голова ОДА Степан Барна.

1944-51 роки були трагічними. Саме 9 вересня 1944 року відбулось підписання Угоди між Українською РСР та Польським Комітетом Національного Визволення, що стало початком масових депортацій українців з їх етнічних земель з Лемківщини, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини.

«Насправді ми розуміємо, що мета процесу депортації майже 482-ох тисяч людей була такою: знищити все українське та позбавити їх права на власну землю, віру, мову та культуру. Наше спільне завдання, щоб люди, які стали жертвами депортації, отримали з нашого боку підтримку. З цих майже півмільйона українців, яких було переселено з їх етнічних земель, 150 тисяч було депортовано і переселено на територію Тернопільської області. Тому ми в жодному випадку не маємо залишатися осторонь цих подій», – підкреслив Степан Барна.

Також у даному зверненні виступили з пропозицією відзначити на державному рівні 75-ті роковини початку депортації автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках та встановити другу неділю вересня Днем пам’яті примусового виселення автохтонних українців.