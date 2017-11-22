На Тернопільщині хуліган помстився дівчині за те, що допомогла поліції розкрити злочин

22/11/2017 0
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Кримінальне провадження за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство слідчі Чортківського відділу поліції розпочали щодо 26-річного жителя райцентру. Зловмисник потрощив меблі та спричинив тілесні ушкодження 20-річній чортківчанці.

Така поведінка молодика виявилася помстою за те, що дівчина була понятою під час обшуку в квартирі його знайомого, повідомляють у поліції.

Зі слів потерпілої, вона знає зловмисника, тому, коли той дізнався, що поліцейські запросили дівчину бути присутньою під час санкціонованого обшуку в помешканні його товариша, не на жарт розізлився. Увірвавшись в її квартиру, пошкодив меблі та наніс їй тілесні ушкодження.

За медичною допомогою чортківчанка не зверталася. Їй видано направлення на проходження судово-медичної експертизи. Вартість пошкодженого майна потерпіла оцінили у півтисячі гривень.

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