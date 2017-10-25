На Тернопільщині гриби вбили трьох людей. ВІДЕО

25/10/2017 Розмір тексту:

Грибний сезон підходить до кінця, але пильність втрачати не варто. Медики закликають бути обережними зі своїми запасами на зиму, адже до консервації міг потрапити отруйний гриб.

Цьогоріч природа була щедрою на гриби. Через багатий асортимент до кошика тернополян інколи потрапяла не лише їстівні, але й небезпечні. Відтак, з отруєнням до лікарень Тернопільщини звернулося 46 людей, з них 14 дітей, у той час, як минулоріч зареєстрований лише один такий випадок. Цьогоріч через вживання грибів загинуло троє людей, повідомляє TV-4.

– Дитина 11 років з Теребовлянського району. І два чоловіки. 44 і 50 років, жителі Бучацького району і міста Тернополя, – розповідає завідувач відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних захворювань Володимира Сверстюк.

І хоча грибний сезон йде до кінця, його наслідки можуть відчуватися ще цілий рік, стверджують медики. Адже господині підготували чимало консервацій на зиму. І не виключено, що до їхнього складу міг потрапити отруйний продукт.

– Слід пам’ятати: навіть вже не в грибний сезон, а під час вживання консервованої продукції. Якщо після вживання грибів людина почуває себе погано, появляється нудота, рвота, нездужання загальне, – каже Володимира Сверстюк.

Медики нагадують, вживати гриби не можна підліткам, вагітним та людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Адже у них організм виділяє недостатньо ферменту для перетравлення грибів і отруїтися можна навіть їстівними.