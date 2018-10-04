На Тернопільщині готуються до протестів

04/10/2018 Розмір тексту:

Хвиля масових протестів незабаром прокотиться Україною через наміри Уряду підвищити тарифи на природний газ. Попереджувальні акції готують профспілки в усіх регіонах України. Уже дев’ятого жовтня о 16.00 пікет відбудеться біля пам’ятника Івану Франку у Тернополі. А 17-го жовтня в столиці запланована Всеукраїнська акція протесту.

Профспілки виступають проти масового зубожіння населення через недофінансування бюджетних установ, а також підвищення вартості газу.

«У зв’язку з намірами Уряду підвищити ціну на природній газ та електроенергію для населення, заниженням основних державних соціальних стандартів і гарантій у проекті Державного бюджету на 2019 рік, нестачею коштів на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій, посиленням наступу на права профспілок, президія обласної ради профспілок вирішила підтримати рішення президії Федерації профспілок України щодо проведення солідарних протестних дій профспілок у жовтні 2018 року та вимоги до органів законодавчої і виконавчої влади. Зокрема ми проведемо 9 жовтня 2018 року попереджувальну акцію у вигляді мітингу у м. Тернополі біля пам’ятника Івану Франку з 16-ої години, а також приєднаємося 17 жовтня до Всеукраїнської профспілкової акції протесту у м. Києві», – наголосив під час прес-клубу голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний.

Представники обласної організації профспілок закликають жителів краю долучитися до протестних акцій у Тернополі та столиці.

Софія Романська