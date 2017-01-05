На Тернопільщині гостюють школярі з Луганщини

05/01/2017 Розмір тексту:

Чотирнадцять школярів із містечка Рубіжне Луганської області приїхали на Тернопільщину. Візит проходить у рамках культурного обміну «Схід та Захід разом».

В рамках цього проекту з 2014 року діти зі сходу приїжджають на Західну Україну під час свят. Цього разу для них запланована насичена культурна програма. 5 січня гості приїхали до Тернополя, де зустрілися з керівниками області, побували у ТРЦ «Подоляни» на катку та зіграли у боулінг.

– Приїхали ми 3 січня, – розповіла Олена Тарасенко, директор Рубіжанського міського центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді. – Це діти віком від 10 до 17 років, усі із Рубіжного, переважно наші гуртківці. Проживаємо у звичайних сім’ях у Теребовлянському районі: у Вишнівчику, Зарваниці та Золотниках. У нас вже була екскурсія у печеру Кришталеву, дендропарк, побували у Теребовлянському навчально-виховному комплексі. 6 січня будемо у Зарваниці. Якщо два роки тому бажаючих поїхати на Західну Україну було небагато, то зараз батьки із задоволенням відпускають дітей, оскільки ті, хто вже побував тут діляться позитивними враженнями, розповідають про звичаї і традиції регіону одноліткам та друзям. Тому батьки вже заздалегідь приходять і записуються на поїздку. Проект працює і це здорово.

Надвечір’я Різдва школярі проведуть у духовному Марійському центрі у Зарваниці. Там вони зможуть поколядувати, побачать живий вертеп та шопку, переживуть таїнство Різдва. Перебуватимуть вони на Тернопільщині до 9 січня. За той час ще відвідають Збаразький замок та Почаївську лавру

Ольга Трач