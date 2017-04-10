На Тернопільщині горить трава і стодоли

10/04/2017 Розмір тексту:

Протягом минулої доби на Тернопільщині виникло 8 пожеж.

Так, 9 квітня о 11:43 виникла пожежа в господарській будівлі у селі Полупанівка Підволочиського району. Вогнем знищено близько 100 кг. грубих кормів, пошкоджено сільськогосподарський інвентар. Загорання ліквідовано черговим караулом 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї ДПРЧ Управління.

О 13:07 виникла пожежа післяжнивних залишків у селі Біла Чортківського району. Орієнтовна площа загорання — 4 га. Загорання ліквідовано черговим караулом 6-ї ДПРЧ Управління.

О 17:18 виникла пожежа господарської будівлі у селі Сапанів Кременецького району. Вогнем знищено покрівлю на площі 50 м кв. та близько 3 т. грубих кормів, пошкоджено перекриття та речі домашнього вжитку. Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ – 5 Управління, врятовано 1 будівлю.

О 17:35 виникла пожежа в господарській будівлі у селі Новосілка Підгаєцького району. Вогнем знищено покрівлю на площі 60 м кв. та близько 3 т. грубих кормів, пошкоджено перекриття та речі домашнього вжитку. Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ – 14 Управління. Врятовано 2 будівлі.

О 21:09 виникла пожежа сухої трави площею 0,1 га на відкритій території поблизу села Кривки Теребовлянського району. Загорання ліквідовано черговим караулом 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї ДПРЧ Управління.

О 22:29 виникла пожежа сухої трави площею 1 га на відкритій території поблизу м. Монастириська. Загорання ліквідовано черговим караулом 19-ї ДПРЧ Управління. Під час гасіння врятовано лісові насадження площею 8 га.

10 квітня о 00:14 виникла пожежа сухої трави площею 0,01 га поблизу с. В. Бірки Тернопільського району. Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ – 3 Управління.

Цього ж дня о 04:35 виникла пожежа в господарській будівлі у селі Полівці Чортківського району. Вогнем знищено покрівлю на площі 50 м кв., пошкоджено перекриття та речі домашнього вжитку. Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ – 6 Управління, врятовано 1 будівлю, повідомляють в управлінні ДСНС.

