На Тернопільщині горів житловий будинок

13/09/2018 Розмір тексту:

12 вересня в обід на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку у Підволочиську.

На Тернопільщині горів житловий будинокЯк повідомляють в Управлінні ДСНС, вогнем знищено пральну машину, пошкоджено кухонний гарнітур та речі домашнього вжитку на площі 2,5 кв м.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом. Під час гасіння пожежі врятовано житловий будинок.