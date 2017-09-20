На Тернопільщині горів цукровий завод

20/09/2017 0
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Пожежа виникла 19 вересня о 22:56 у Хоросткові, на території підрозділу ТОВ «Радехівський цукор».

Як повідомляють в управлінні ДСНС, горіла покрівля теплоелектроцеху.

Вогнем знищено шиферну покрівлю та пошкоджено бітумну ізоляцію перекриття на площі близько 20 м. кв.

Пожежу ліквідовано черговим караулом пожежно-рятувального поста.

Обставини виникнення надзвичайної події та сума матеріальних збитків встановлюються.

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