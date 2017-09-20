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На Тернопільщині горів цукровий завод
20/09/2017 0
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Пожежа виникла 19 вересня о 22:56 у Хоросткові, на території підрозділу ТОВ «Радехівський цукор».
Як повідомляють в управлінні ДСНС, горіла покрівля теплоелектроцеху.
Вогнем знищено шиферну покрівлю та пошкоджено бітумну ізоляцію перекриття на площі близько 20 м. кв.
Пожежу ліквідовано черговим караулом пожежно-рятувального поста.
Обставини виникнення надзвичайної події та сума матеріальних збитків встановлюються.
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