На Тернопільщині горів цукровий завод. ФОТО

27/12/2016 Розмір тексту:

У Чортківському районі ліквідовано пожежу на покрівлі виробничого цеху цукрового заводу.

Як повідомили в управлінні ДСНС в області, 26 грудня о 14.49 на пункт зв’язку ДПРЧ-6 Управління за номером 101 надійшло повідомлення про те, що в смт. Заводське Чортківського району на цукровому заводі горить покрівля виробничого цеху на площі орієнтовно 50 м. кв..

На гасіння пожежі залучались 3 відділення чергових караулів 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управніння у складі 12-ти чоловік особового складу та пожежна авто драбина. Під час гасіння пожежі рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Локалізацію пожежі було здійснено о 15 год. 45 хв., ліквідовано о 16 год. 03 хв.

Причина та збитки завдані пожежею встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Чортківського РВ та Управління ДСНС України у Тернопільській області та слідчо-оперативна група Чортківського ВП ГУНП.