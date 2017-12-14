На Тернопільщині горів цукровий завод. ФОТО

14/12/2017 Розмір тексту:

13 грудня о 10:46 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у смт. Заводське Чортківського району.

На місце виклику направили черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

По прибуттю з’ясували, що горить жомова сушка та території підприємства. На допомогу направили друге та третє відділення 6-ї ДПРЧ Управління. Всього до ліквідації загорання залучалося 13 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Завдяки організованим та професійним діям бійців Служби порятунку уже о 11:15 загорання локалізували, а о 12:22 повністю ліквідували.

Від вогню врятовано технологічну установку для сушіння жому, сухий жом в кількості 10 тон та технологічне обладнання.