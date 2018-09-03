На Тернопільщині горів церковний будинок
03/09/2018 0
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2 вересня в обід у селі Залісці Збаразького району виникла пожежа в кімнаті житлового будинку, що належить церкві парафії Покрови Божої Матері Московського патріархату.
Про це повідомили в управлінні ДСНС у Тернопільській області.
Вогнем знищено 0,5 кубометра дров, пошкоджено покриття та перекриття на площі 8 кв м.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Вишнівець. Під час гасіння пожежі врятовано житловий будинок.
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