На Тернопільщині горів церковний будинок

03/09/2018 0
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2 вересня в обід у селі Залісці Збаразького району виникла пожежа в кімнаті житлового будинку, що належить церкві парафії Покрови Божої Матері Московського патріархату.

Про це повідомили в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Вогнем знищено 0,5 кубометра дров, пошкоджено покриття та перекриття на площі 8 кв м.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Вишнівець. Під час гасіння пожежі врятовано житловий будинок.

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