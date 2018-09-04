На Тернопільщині горів сміттєвоз
04/09/2018 0
Розмір тексту:
Пожежа сталася 3 вересня в обід на автодорозі поблизу села Лісники Бережанського району.
Як повідомили в Управлінні ДСНС, горів сміттєвоз на базі вантажного автомобіля “MAN”.
Вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля на площі.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння автомобіль було врятовано.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- На Тернопільщині будуть судити п’ятьох депутатів сільради
- На Тернопільщині юнак поцупив у француза автомобіль і покинув його на фермі
- Московський піп відмовився відспівати померлу від раку дитину, бо вона була хрещена в українській церкві
- На Тернопільщині дитина потрапила в лікарню через молоко
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...