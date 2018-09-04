На Тернопільщині горів сміттєвоз

04/09/2018 0
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Пожежа сталася 3 вересня в обід на автодорозі поблизу села Лісники Бережанського району.

Як повідомили в Управлінні ДСНС, горів сміттєвоз на базі вантажного автомобіля “MAN”.

Вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля на площі.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння автомобіль було врятовано.

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