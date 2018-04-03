На Тернопільщині горів склад секонд-хенду: згоріло три тонни одягу
03/04/2018 0
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2 квітня близько 22-ї години у Ланівцях виникла пожежа в господарській будівлі, яка використовувалась під склад вживаного одягу та взуття.
Як повідомляють в Управлінні ДСНС, вогнем знищено 3 тонни вживаного одягу та взуття на площі 24 кв м, пластикове облицювання стін на площі 40 кв м. Пошкоджено 5 тонн вживаного одягу й взуття та пластикове облицювання стін на площі 40 кв м.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом пожежно-рятувальної частини.
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