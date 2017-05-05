На Тернопільщині горів склад із золотом
05/05/2017 0
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4 травня у Чорткові на вул. С. Бандери виникла пожежа в складському приміщенні ювелірного магазину.
Як повідомили в управлінні ДСНС, вогнем знищено електричний лічильник, світильники, оргтехніку, пошкоджено прилавки з ювелірними виробами, двері.
Загальна площа пожежі склала близько 5 м. кв.
Загорання ліквідоване черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано житлову будівлю та ювелірні вироби.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються
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