На Тернопільщині горів склад із золотом

05/05/2017 Розмір тексту:

4 травня у Чорткові на вул. С. Бандери виникла пожежа в складському приміщенні ювелірного магазину.

Як повідомили в управлінні ДСНС, вогнем знищено електричний лічильник, світильники, оргтехніку, пошкоджено прилавки з ювелірними виробами, двері.

Загальна площа пожежі склала близько 5 м. кв.

Загорання ліквідоване черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано житлову будівлю та ювелірні вироби.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються