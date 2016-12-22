На Тернопільщині горів млин. ФОТО

22/12/2016 Розмір тексту:

У Борщівському районі вогнеборці ліквідували пожежу в недіючому млині.

Як повідомили в управлінні ДСНС, 21 грудня о 07.00 в с. Ланівці Борщівського району виникла пожежа в недіючому млині. Внаслідок пожежі вогнем знищено 0,5 м куб пиломатералів і пошкоджено покрівлю та перекриття на площі 40 м кв. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини.