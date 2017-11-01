На Тернопільщині горів комбайн. ФОТО

01/11/2017 Розмір тексту:

31 жовтня о 16:34 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на полі у селі Бедриківці Заліщицького району.

На виклик направили черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-х чоловік, повідомляють у Службі порятунку.

По прибуттю на місце встановлено, що горить комбайн «John Deer». Завдяки організованим та професійним діям бійців Служби порятунку уже о 16:59 загорання локалізували, а о 17:01 – повністю ліквідували.

Вогонь знищив 1 колесо, акумуляторну батарею, електроніку, паливний бак, гідравлічні шланги, пошкодив моторний відсік, двигун, бункер для вигрузки зерна.