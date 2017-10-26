На Тернопільщині горів дитсадок
26/10/2017 0
Розмір тексту:
25 жовтня ввечері виникла пожежа в недіючій будівлі двоповерхового дитячого садка у селі Бодаки Збаразького району.
Як повідомили в Управлінні ДСНС, вогнем знищено сміття на горищі будівлі.
Загорання ліквідовано черговими караулами місцевої пожежної команди смт. Вишнівець та державної пожежно-рятувальної частини Управління. Врятовано будівлю.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Жінка і дитина загинули у жахливій аварії за участю мешканця Тернопільщини. ФОТО
- На Тернопільщині знайшли дві міни і снаряд
- Півтори тисячі аварій, майже півсотні загиблих: статистика ДТП на Тернопільщині вражає. ВІДЕО
- Сильний вітер і мокрий сніг: на Тернопільщині оголосили штормове попередження
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...