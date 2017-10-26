На Тернопільщині горів дитсадок

26/10/2017 Розмір тексту:

25 жовтня ввечері виникла пожежа в недіючій будівлі двоповерхового дитячого садка у селі Бодаки Збаразького району.

Як повідомили в Управлінні ДСНС, вогнем знищено сміття на горищі будівлі.

Загорання ліквідовано черговими караулами місцевої пожежної команди смт. Вишнівець та державної пожежно-рятувальної частини Управління. Врятовано будівлю.