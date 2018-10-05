На Тернопільщині горів автомобіль

05/10/2018 0
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4 жовтня о 19:20 виникла пожежа автомобіля у селі Калинівка Зборівського району. Вогнем пошкоджено моторний відсік та лобове скло автомобіля.

Загорання ліквідовано черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС.

Від вогню врятовано автомобіль.

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