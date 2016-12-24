На Тернопільщині сталася пожежа на асфальтобетонному заводі. ФОТО
23/12/2016 0
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У Козівському районі ліквідовано пожежу газового котла.
Як повідомили в управлінні ДСНС, 23 грудня о 05:10 в смт. Козова на вул. І.Богуна на території асфальтобетонного заводу, виникла пожежа газового котла для підігріву масла «IMPIANTI-250».
Вогнем пошкоджено котел. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
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