На Тернопільщині горіли залізничні шпали. ФОТО

11/04/2018 0
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10 квітня до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу залізничних шпал у селі Деренівка Теребовлянського району.

Як повдіомляють в управлінні ДСНС, вогнем знищено залізничні шпали об’ємом близько 20 м. куб.

Загорання ліквідовано черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини.

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