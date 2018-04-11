На Тернопільщині горіли залізничні шпали. ФОТО
11/04/2018 0
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10 квітня до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу залізничних шпал у селі Деренівка Теребовлянського району.
Як повдіомляють в управлінні ДСНС, вогнем знищено залізничні шпали об’ємом близько 20 м. куб.
Загорання ліквідовано черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини.
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