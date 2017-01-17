На Тернопільщині горіли лікарня і церква

17/01/2017 Розмір тексту:

П’ять масштабних пожеж трапилося за два дні на Тернопільщині. У Теребовлі зайнялася центральна районна лікарня. Із палаючого приміщення було евакуйовано 125 людей. Причини пожежі ще встановлюються.

Дуже часто пожежі стаються через елементарну неуважність, – кажуть рятувальники. Відтак жителів краю просять дотримуватися правил безпеки.

«Цими днями довелося ліквідовувати п’ять пожеж. У Козівському і Монастириському районах горіли господарські будівлі. У Теребовлі зайнялося підвальне приміщення центральної районної лікарні. Із палаючого приміщення було евакуйовано 125 людей, з них – 8 важкохворих, 72 хворих зі стаціонару, 15 осіб персоналу, 30 відвідувачів. На щастя, ніхто не постраждав. Також пожежі виникли у смт. Золотий потік, там горіла господарська будівля. А в селі Угриньківці Заліщицького району горіла церква Успіння пресвятої Богородиці. Всі пожежі вдалося ліквідувати. Над ліквідацією працювали чергові караули місцевих пожежних команд», – розповідають в управління ДСНС у Тернопільській області.

Рятувальники наголошують: взимку необхідна особлива увага при користуванні електроприладами.