На Тернопільщині горіли два вантажні автомобілі
15/06/2017 0
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14 червня о 07.01 в смт. Дружба Теребовлянського району, по вул. Л.Українки,12, в орендованому складському приміщенні на території недіючого бетонного цеху виникла пожежа автомобіля «ГАЗ-53» та дерев’яних відходів.
Внаслідок пожежі вогнем знищено 2 м.куб. дерев’яних відходів на площі 30 м.кв., пошкоджено салон автомобіля «ГАЗ-53» та кузов автомобіля «ЗІЛ».
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються, повідомляють в управлінні ДСНС.
Пожежу ліквідовано черговими караулами 25 Державного пожежно-рятувального поста 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано 2 автомобілі.
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