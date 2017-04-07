На Тернопільщині горіло стихійне сміттєзвалище. ФОТО

07/04/2017 Розмір тексту:

У Підволочиському районі ліквідовано пожежу сміття.

Як повідомили в управлінні ДСНС, 6 квітня о 11:19 виникла пожежа сміття на відкритій території поблизу смт. Підволочиськ. Вогнем знищено сміття на площі 0,02 га.

Загорання ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Не допущено перекидання полумя на лісопосадку, що знаходилась поблизу.