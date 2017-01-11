На Тернопільщині горіло два будинки

11/01/2017 Розмір тексту:

Дві пожежі сталися на Тернопільщині за минулу добу.

Так, 10 січня о 09:08 на пункт зв’язку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Буданів Теребовлянського району. До місця події направлено черговий караул місцевої пожежної команди села Ласківці. Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу ліквідовано, врятовано 1 будівлю. Вогнем пошкоджено перекриття на площі 4 м.кв.

11 січня о 04:24 у селі Романівка Тернопільського району виникла пожежа в житловому будинку. Вогнем пошкоджено перекриття на площі 15 м.кв, покрівлю на площі 10 м.кв та речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини, врятовано 1 будівлю, повідомляють в управлінні ДСНС.