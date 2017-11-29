На Тернопільщині горіла зерносушка. ФОТО

29/11/2017 Розмір тексту:

28 листопада до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу зерносушки в селі Білківці Зборівського району.

На виклик негайно було направлено черговий караул, повідомляють в Управлінні ДСНС в області.

Орієнтовна площа пожежі становила 25 м. кв.

Локалізацію пожежі було здійснено о 13:39 та повністю ліквідовано о 17:16.

До гасіння пожежі було залучено 4 чоловік особового складу та 1 одиниця спеціальної пожежної техніки від ДСНС, а також місцева пожежна команда села Озерна.

На місці пожежі загиблих чи травмованих не виявлено. Причина пожежі встановлюється.