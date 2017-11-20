На Тернопільщині горіла вантажівка

20/11/2017 Розмір тексту:

17 листопада о 06:32 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у смт. Підволочиськ.

На виклик направили черговий караул 20-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох чоловік, повідомляють в Управлінні ДСНС.

По прибуттю встановили, що горить вантажний автомобіль у гаражному приміщенні. Орієнтовна площа загорання 4 м².

Завдяки організованим та професійним діям фахівців Служби порятунку уже о 06:50 вогонь зупинили, а о 07:11 – повністю ліквідували.

Пожежею знищено салон на площі 1м², навісне обладнання та два задніх колеса.

Врятовано вантажний автомобіль.