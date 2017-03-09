На Тернопільщині горіла церква. Підпалили парафіяни? ФОТО

09/03/2017 2
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У селі Юр’ямпіль, що на Тернопільщині, горіла церква “Святого Дмитрія”.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник служби цивільного захисту Тарас Рогоза, повідомляє ternopil.te.ua.

Пожежа сталася сьогодні, 9 березня, близько третьої години ночі.

— Причиною пожежі скоріш за все стали самі парафіяни, адже під час прибирання території вони навколо церкви розвели шість багать і навіть підпалили навколишні дерева, – повідомляє Рогоза.

Триває слідство.

 

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Коментарі (2)

Лідія

09/03/2017

Куди старенькі парафіяни ходитимуть молитись Богові? Тим більше скоро пасха?1

Лідія

09/03/2017

Це підпал , парафіяни прибирали територію за добу до пожежі.Шукайте зловмисників і Бог Вам у поміч!!!

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