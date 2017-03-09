На Тернопільщині горіла церква. Підпалили парафіяни? ФОТО
09/03/2017 0
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У селі Юр’ямпіль, що на Тернопільщині, горіла церква “Святого Дмитрія”.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник служби цивільного захисту Тарас Рогоза, повідомляє ternopil.te.ua.
Пожежа сталася сьогодні, 9 березня, близько третьої години ночі.
— Причиною пожежі скоріш за все стали самі парафіяни, адже під час прибирання території вони навколо церкви розвели шість багать і навіть підпалили навколишні дерева, – повідомляє Рогоза.
Триває слідство.
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