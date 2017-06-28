На Тернопільщині горіла трансформаторна підстанція

28/06/2017 Розмір тексту:

Пожежа сталася 26 червня у селі Колодрібка Заліщицького району.

Там горіла трансформаторна підстанція, яка належить ВАТ «Тернопільобленерго».

Вогнем знищено трансформатор та пошкоджено 30 м ліній електропередач, повідомляють в управлінні ДСНС в області.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано 1 будівлю.