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На Тернопільщині горіла трансформаторна підстанція
28/06/2017 0
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Пожежа сталася 26 червня у селі Колодрібка Заліщицького району.
Там горіла трансформаторна підстанція, яка належить ВАТ «Тернопільобленерго».
Вогнем знищено трансформатор та пошкоджено 30 м ліній електропередач, повідомляють в управлінні ДСНС в області.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано 1 будівлю.
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