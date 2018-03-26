На Тернопільщині горіла теплиця

26/03/2018 Розмір тексту:

25 березня о 08:03 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домогосподарства у селі Горошова Борщівського району.

На місце події першим прибув черговий караул місцевої пожежної команди села Мельниця-Подільська.

По прибуттю встановили, що загорання виникло у теплиці. На допомогу прибули бійці 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Завдяки організованій та злагодженій співпраці, уже о 08:55 вогонь зупинили, а о 09:20 – повністю ліквідували.

Вогнем знищено поліетиленове покриття теплиці на площі 45 м.кв., пошкоджено дерев’яний каркас теплиці, повідомляють в Управлінні ДСНС.