На Тернопільщині горіла теплиця

26/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

25 березня о 08:03 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домогосподарства у селі Горошова Борщівського району.

На місце події першим прибув черговий караул місцевої пожежної команди села Мельниця-Подільська.

По прибуттю встановили, що загорання виникло у теплиці. На допомогу прибули бійці 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Завдяки організованій та злагодженій співпраці, уже о 08:55 вогонь зупинили, а о 09:20 – повністю ліквідували.

Вогнем знищено поліетиленове покриття теплиці на площі 45 м.кв., пошкоджено дерев’яний каркас теплиці, повідомляють в Управлінні ДСНС.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,407 / 11.4m