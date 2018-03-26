На Тернопільщині горіла теплиця
26/03/2018 0
Розмір тексту:
25 березня о 08:03 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домогосподарства у селі Горошова Борщівського району.
На місце події першим прибув черговий караул місцевої пожежної команди села Мельниця-Подільська.
По прибуттю встановили, що загорання виникло у теплиці. На допомогу прибули бійці 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Завдяки організованій та злагодженій співпраці, уже о 08:55 вогонь зупинили, а о 09:20 – повністю ліквідували.
Вогнем знищено поліетиленове покриття теплиці на площі 45 м.кв., пошкоджено дерев’яний каркас теплиці, повідомляють в Управлінні ДСНС.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...